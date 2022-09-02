الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. رئيس السنغال يزور المسجد النبوي الشريف
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بالصور.. رئيس السنغال يزور المسجد النبوي الشريف

بالصور.. رئيس السنغال يزور المسجد النبوي الشريف
١١:١٠:٥٥ م، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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واس:

زار الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرَّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه – رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وعدد من المسؤولين.

وزيارة الرئيس ماكي سال هي الثانية للمملكة في غضون نحو 4 أشهر، حيث زارها في أبريل الماضي واستقبله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وجرى خلال الاستقبال آنذاك، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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الكلمات الدلالية:
السنغال المسجد النبوي رئيس السنغال ماكي سال

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