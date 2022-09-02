عاجل.. ارتفاع ضحايا التفجير في مسجد هرات بأفغانستان إلى 47 قتيلاً و80 مصابًا

تواصل – فريق التحرير :

كشف مسؤول حكومي أفغاني عن ارتفاع عدد ضحايا التفجير في أحد مساجد ولاية هرات إلى 47 قتيلاً و80 مصابًا.

وكانت حركة طالبان، كشفت عن مقتل أحد قادتها وهو “مجيب الرحمن أنصاري”، في انفجار وقع داخل مسجد جامع أثناء أداء صلاة الجمعة بولاية هرات، غربي أفغانستان.

وأعربت الحركة في بيان، عن حزنها الشديد على ما وصفته بـ”استشهاد الشيخ”، وتتوعد الواقفين خلف الحادثة بالعقاب الشديد.

وحدث الانفجار في مسجد غازارغاه وهو أحد المساجد الرئيسة في هرات وأسفر عن العديد من الضحايا، حسبما أفادت شبكة “طلوع نيوز” الخاصة.

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها جثث ملطخة بالدماء منتشرة حول المسجد.

ودخلت الحركة، منذ وصولها إلى الحكم، في صراع مع العديد من القوى المحلية المختلفة، كما توعدت أحزاب وحركات مناهضة لها بتنفيذ العديد من الهجمات.

ووقعت اعتداءات عديدة الشهر الماضي، وشهدت البلاد سلسلة هجمات بعبوات مفخخة أواخر إبريل، خلال شهر رمضان، وكذلك أواخر مايو، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، وتبنى معظمها تنظيم داعش الذى يستهدف بشكل أساس الأقليات الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية والسيخ، إضافة إلى حركة طالبان.

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