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شاهد.. تصوير جوي لسيول وادي ضرعاء شمال مكة المكرمة
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شاهد.. تصوير جوي لسيول وادي ضرعاء شمال مكة المكرمة

شاهد.. تصوير جوي لسيول وادي ضرعاء شمال مكة المكرمة
٠١:٥٧:١٠ ص، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد من الأجواء لسيول وادي ضرعاء شمال مكة المكرمة.

وأظهر المقطع المتداول، الذي تم تصويره من الأجواء، جريان السيول في مشهد مذهل في وادي ضرعاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على عدة مناطق.

وتشمل الحالة كل من جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الطقس سيول مكة المكرمة وادي ضرعاء

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