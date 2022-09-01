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خبير تقني: خلل عام بـ «تويتر».. ويحذر من تلاعب بحسابات المغردين
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خبير تقني: خلل عام بـ «تويتر».. ويحذر من تلاعب بحسابات المغردين

خبير تقني: خلل عام بـ «تويتر».. ويحذر من تلاعب بحسابات المغردين
١١:٤٤:٣٦ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف أحد الخبراء التقنيين أن الخلل الذي يضرب موقع التواصل للتغريدات القصيرة “توتير” سيتم إصلاحه قريبا.

وقال سالم الحربي، الخبير التقني، عبر تغريدة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”: “تويتر فيه خلل حاليا وعند الكل وراح يتم إصلاح الخلل قريبا”.

وأضاف الحربي: “شركة تويتر انتبه تعبث بحسابك وتسلمه لأشخاص غير ثقات بحجة حل المشكلة”.

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