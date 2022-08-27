بعد وفاته وتصدره التريند.. ماذا تعرف عن الإعلامي غالب كامل؟

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توفي الإعلامي غالب كامل، اليوم السبت، بعد معاناة مع المرض ومن المقرر أن يتم دفنه في الرياض.

وفي هذه السطور نرصد لكم أبرز المعلومات عن الإعلامي الراحل:

1- حالته الصحية ساءت بعد نقله من الأردن إلى المملكة عبر الإخلاء الطبي، بعد أن كانت حالته لا تسمح من قبل بالإخلاء الطبي.

2- تلقى الإعلامي العلاج في المملكة في المدينة العسكرية بالرياض.

3- الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدّم برامج، وُلد عام 1941 في سيلة الظهر.

4- يعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل، وعبدالرحمن يغمور، وسليمان العيسى، وحسين النجار.

5- لُقّب الفقيد بـ”صديق الراحلين” لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين، أمثال: (مطلق الذيابي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى، وعبدالرحمن يغمور، وماجد الشبل، وعباس غزاوي).

6- يُعتبر غالب كامل من أهم مَن عمل في الإذاعة والتلفزيون، وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.

7- حصل غالب كامل على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.

8- تعرض لذبحة صدرية أدت إلى دخوله في غيبوبة في أحد مستشفيات الأردن، وتم إدخاله إلى العناية المركزة.

9- رفع طلب لخادم الحرمين الشريفين لنقله إلى المملكة فور انتهاء التجهيزات، وهو ما استجاب له بموافقة كريمة منه- حفظه الله-.

10- أهم البرامج التي قدمها:

برامج التلفزيون:

برنامج من أنا

برنامج لمن الكأس

برامج لقاء على الهواء

برنامج أين الخطأ

برامج الإذاعة:

برنامج أبشر

وبرنامج حرف ونغم

وبرنامج سهرة من منزل

برنامج سلامات

وبرنامج لقاء مع فنان

وبرنامج الصفر الدولي

برنامج من الشاشة إلى الميكرفون

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