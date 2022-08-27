بعد وفاته وتصدره التريند.. ماذا تعرف عن الإعلامي غالب كامل؟
تواصل- فريق التحرير:
توفي الإعلامي غالب كامل، اليوم السبت، بعد معاناة مع المرض ومن المقرر أن يتم دفنه في الرياض.
وفي هذه السطور نرصد لكم أبرز المعلومات عن الإعلامي الراحل:
1- حالته الصحية ساءت بعد نقله من الأردن إلى المملكة عبر الإخلاء الطبي، بعد أن كانت حالته لا تسمح من قبل بالإخلاء الطبي.
2- تلقى الإعلامي العلاج في المملكة في المدينة العسكرية بالرياض.
3- الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدّم برامج، وُلد عام 1941 في سيلة الظهر.
4- يعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل، وعبدالرحمن يغمور، وسليمان العيسى، وحسين النجار.
5- لُقّب الفقيد بـ”صديق الراحلين” لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين، أمثال: (مطلق الذيابي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى، وعبدالرحمن يغمور، وماجد الشبل، وعباس غزاوي).
6- يُعتبر غالب كامل من أهم مَن عمل في الإذاعة والتلفزيون، وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.
7- حصل غالب كامل على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.
8- تعرض لذبحة صدرية أدت إلى دخوله في غيبوبة في أحد مستشفيات الأردن، وتم إدخاله إلى العناية المركزة.
9- رفع طلب لخادم الحرمين الشريفين لنقله إلى المملكة فور انتهاء التجهيزات، وهو ما استجاب له بموافقة كريمة منه- حفظه الله-.
10- أهم البرامج التي قدمها:
برامج التلفزيون:
برنامج من أنا
برنامج لمن الكأس
برامج لقاء على الهواء
برنامج أين الخطأ
برامج الإذاعة:
برنامج أبشر
وبرنامج حرف ونغم
وبرنامج سهرة من منزل
برنامج سلامات
وبرنامج لقاء مع فنان
وبرنامج الصفر الدولي
برنامج من الشاشة إلى الميكرفون
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