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شاهد.. جريان سيل وادي رشيه مع طريق مهد الذهب في المدينة
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شاهد.. جريان سيل وادي رشيه مع طريق مهد الذهب في المدينة

شاهد.. جريان سيل وادي رشيه مع طريق مهد الذهب في المدينة
٠٦:٤٧:٤٩ م، الجمعة، ٢١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيل وادي رشيه مع طريق مهد الذهب عصر اليوم، في المدينة المنورة.

وقبل مغرب الجمعة، جرت السيول بوادي الأبيار وممشاة طيب بشمال المدينة المنورة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم على المنطقة.

ووسط ارتفاع في درجات الحرارة، تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مختلفة من المملكة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

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وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات المهد واليتمة وبدر والفقرة ووادي الفرع، مع تكون سحب رعدية على محافظتي الحناكية وخيبر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وأنها تستمر حتى المساء.

كما توقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

الكلمات الدلالية:
المدينة جريان السيول طريق الذهب مركز الأرصاد وادي رشيه

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