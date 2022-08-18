الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” ينبه إلى حالة من الضباب على هذه المناطق صباحًا
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“الأرصاد” ينبه إلى حالة من الضباب على هذه المناطق صباحًا

“الأرصاد” ينبه إلى حالة من الضباب على هذه المناطق صباحًا
٠٩:١٠:١٠ ص، الخميس، ٢٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن ضباب على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، “الشعيبة وثول وجدة ورابغ”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع وينبع النخل”.

3 – منطقة تبوك، وتشمل “الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما”.

وأشار المركز إلى أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحًا، وتستمر –بمشيئة الله-  حتى الساعة صباح اليوم.

كما توقع المركز أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”, وأنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

ونبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية, موضحًا بأن حالة الرياح تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

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الكلمات الدلالية:
جازان رياح وأتربة ضباب عسير مركز الأرصاد

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