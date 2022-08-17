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بعيدًا عن سلبيات الهواتف الذكية.. أب يصنع لابنته لعبة سباق من الورق (فيديو)
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الطفل

بعيدًا عن سلبيات الهواتف الذكية.. أب يصنع لابنته لعبة سباق من الورق (فيديو)

بعيدًا عن سلبيات الهواتف الذكية.. أب يصنع لابنته لعبة سباق من الورق (فيديو)
١١:١٥:٠٦ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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 تواصل  – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، لأب صنع لابنته لعبة من الورق المقوى، تشبه إلى حد كبير ألعاب الهواتف الذكية.

الأب ظهر خلال المقطع، مع ابنته في حالة من المرح واللعب، وأبدت الطفلة الصغيرة فرحتها الغامرة باللعبة.

وتفاعل الأب مع ابنته، بتحريك اللعبة على شكل سباق سيارات، في جو من المرح والسعادة، وتفاعل من الطفلة في تحريك لعبة السباق.

ويؤكد خبراء التربية، على أهمية تفاعل الوالدين مع الأطفال في اللعب، لإكسابهم مهارات التواصل مع الآخر.

كما يحذر الخبراء من خطورة ترك الأطفال ساعات طويلة أمام الشاشات، لاسيما الهواتف الذكية التي تسبب أضرار خطيرة على سلوك الطفل الاجتماعية، وتسبب له حالة من العزلة والانطواء مع مرور الوقت.

الكلمات الدلالية:
التربية الطفل الهواتف الذكية سباق من الورق لعبة

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