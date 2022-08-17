الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
فاجعة بدولة عربية.. مصرع 20 شخصا وإصابة 34 بحادث انقلاب حافلة
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دولي

فاجعة بدولة عربية.. مصرع 20 شخصا وإصابة 34 بحادث انقلاب حافلة

فاجعة بدولة عربية.. مصرع 20 شخصا وإصابة 34 بحادث انقلاب حافلة
٠٩:٥٦:٥٠ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

لقي نحو 20 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في حادثة انقلاب حافلة (نقل عمومي) في محافظة خريبكة شمالي المغرب.

وقع حادث السير المميت على الطريق الرابط بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، وسط شمالي المغرب، إثر انقلاب حافلة للنقل العمومي على مستوى تراب الجماعة القروية بولنوار.

وأوضحت مصادر من عين المكان، أن الحصيلة الأولية للحادثة تشير إلى وفاة 20 مسافرا ضمن ركاب الحافلة، وهي مرشحة للارتفاع، فيما أصيب عشرات الأشخاص من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، يتجاوز عددهم الثلاثين.

واستنفر الحادث الأليم عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية والإقليمية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني في خريبكة، على بعد نحو 125 كيلومترا شرق الدار البيضاء.

من جانبها؛ فتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث.

الكلمات الدلالية:
النقل العمومي انقلاب حافلة مدينة خريبكة مصرع 20 شخصا وسط المغرب

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