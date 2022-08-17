الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على نسبة التأمينات من راتب الموظف؟
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تعرف على نسبة التأمينات من راتب الموظف؟

تعرف على نسبة التأمينات من راتب الموظف؟
٠٨:٥٠:١٨ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أن نسبة الاشتراك للمشترك السعودي إجمالًا هي 21.5٪ من الأجر المسجل.

جاء ذلك في رد من المؤسسة على سؤال مغرد قال فيه “كم نسبة التأمينات من راتب الموظف السعودي؟ وكم نسبتها من الموظف الأجنبي؟

وأجابت مؤسسة التأمينات، عبر حساب “العناية بالعملاء”، بقولها “مرحباً بك الأجر المسجل و الخاضع للاشتراك هو ( الأجر الأساسي + بدل السكن + العمولات إن وجدت) و نسبة الاشتراك للمشترك السعودي اجمالًا هي 21.5٪ من الأجر المسجل ، يتحمل المشترك 9.75٪ من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات نسعد بخدمتكم”.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أوضحت أن الفرق بين الاشتراك الإلزامي والاشتراك الاختياري، محذرة في الوقت نفسه من عمليات احتيال تزعم صلتها بالمؤسسة.

وأكدت التأمينات، في إنفوجراف عبر حسابها على تويتر، أن الاشتراك الاختياري هو اشتراك للمواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، يقوم به المشترك غير التابع للجهات الحكومية أو الخاصة.

وأشارت إلى أن الاشتراك يكون إلزاميًا لموظفي الجهات الحكومية والخاصة الخاضعين لنظام العمل. ويكون اختياريًا لأصحاب العمل غير التابعين لأي جهة.

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