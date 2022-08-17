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“التحول الوطني” يوضح أهم الإنجازات لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي في المملكة
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“التحول الوطني” يوضح أهم الإنجازات لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي في المملكة

“التحول الوطني” يوضح أهم الإنجازات لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي في المملكة
١٢:٣٠:٠٧ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج التحول الوطني، عن أهم الإنجازات لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي في المملكة، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للحبوب.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن مبادرات برنامج التحول الوطني، أسهمت من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للحبوب، في العديد من الإنجازات في رحلة تحقيق الأمن التنموي والغذائي في المملكة، وذلك تماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية للمملكة.

وأشار إلى جهوده في تفعيل دور الشركات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، من أجل تحقيق أهداف البرنامج للحد من الهدر والفقد في الغذاء، وذلك من خلال:

1 – إطلاق 19 خدمة إذن تصدير للثروة الحيوانية.

2 – إطلاق مشروع تعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الزراعة.

3 – موافقة مجلس الوزراء على نظام الزراعة الجديد.

4 – تدشين فرع المؤسسة العامة للحبوب بميناء ينبع التجاري، بطاقة تخزينية تبلغ 120 ألف طن.

5 – توقيع عقد إنشاء صوامع تخزينية بميناء ضبا، بطاقة تخزينية تبلغ 120 ألف طن.

6 – توقيع اتفاقية إنشاء أول مدينة للبن في المملكة، بمنطقة الباحة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 طنًا من البن، على مساحة 1،6 مليون متر مربع.

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الكلمات الدلالية:
الأمن التنموي والغذائي برنامج التحول الوطني مؤسسة الحبوب مدينة البن

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