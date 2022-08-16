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الموارد البشرية: رفع نسبة القطاع غير الربحي بالناتج المحلي إلى 5%
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محليات

الموارد البشرية: رفع نسبة القطاع غير الربحي بالناتج المحلي إلى 5%

الموارد البشرية: رفع نسبة القطاع غير الربحي بالناتج المحلي إلى 5%
٠٢:٥٥:٤٨ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج “تضافر” نجح في رفع نسبة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من 1 % إلى 5%.

وأضافت وزارة، الموارد البشرية أن البرنامج “أسهم في استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية وتطوير قدراتها وإشراكها في سوق العمل بما يتناسب مع خبراتهم وكفاءتهم وذلك من خلال سماحه لمنشآت القطاع الخاص بتقديم خدمات بعض عامليها من المواطنين، للجهات غير الربحية كالجمعيات الأهلية والتعاونية مقابل عدد من المميزات منها رفع مستواها في برنامج نطاقات”.

هذا “ويمثل البرنامج الحلَّ النظامي الأمثل لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في تحسين واقعها في برنامج نطاقات، دون اللجوء للحلول المخالفة للنظام والتي يترتب عليها غرامة مالية على المنشآت، وفقا لـ”المدينة”.

كذلك نجح برنامج “تضافر” في فتح مسارات أخرى لطالبي العمل عبر تنوع الفرص الوظيفية لكافة الشرائح (النساء، الرجال، أصحاب الخبرة، الشباب، المدن الكبرى، المناطق الطرفية، الأشخاص ذوي الإعاقة) وهو ما يعد أحد مميزات البرنامج في مساهمته لإكساب الخبرة للشباب وتحضيرهم لوظائف أخرى وحمايتهم من فترة التوقف بعد الدراسة، أو الحفاظ على التركيبة الاجتماعية للقرى الطرفية والحد من هجرة طالبي العمل للمدن الكبرى.

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