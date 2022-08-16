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في دولة المليار نسمة.. إجراءات جديدة للتشجيع على الإنجاب
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دولي

في دولة المليار نسمة.. إجراءات جديدة للتشجيع على الإنجاب

في دولة المليار نسمة.. إجراءات جديدة للتشجيع على الإنجاب
٠٢:١٣:٠٨ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الصين عن إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على الإنجاب، مع تسجيل معدل المواليد في البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق، على الرغم من أن عدد سكانها تجاوز 1.4 مليار نسمة عام 2020.

ودعت وزارة الصحة في الصين، السلطة المركزية والحكومات المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية وتحسين خدمات رعاية الأطفال.

وأوضحت أنه يجب على السلطات المحلية أن “تضع تدابير فعالة لدعم الخصوبة” عبر تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية وتحسين التأمين الصحي، بالإضافة إلى مساعدات تعليم وإسكان وتوظيف مخصصة للأسر.

وتابعت أنه يجب أن تضمن المقاطعات أن يكون لديها عدد كافٍ من رياض الأطفال بحلول نهاية العام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات.

وعلى الرغم، من أن السلطات وضعت حدا لسياسة الطفل الواحد في العام 2016 ثم سمحت لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال العام الماضي، استمر معدل المواليد في الانخفاض على مدى السنوات الخمس الماضية، ويعود ذلك خصوصا إلى ارتفاع كلفة العيش والتحول نحو عائلات أقل عددا.

الكلمات الدلالية:
الإنجاب الصين المليار نسمة المواليد

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