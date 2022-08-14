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الطفلة جنى.. تخطف الألباب بعدما أتمت حفظ القرآن الكريم في شهر واحد
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الطفلة جنى.. تخطف الألباب بعدما أتمت حفظ القرآن الكريم في شهر واحد

الطفلة جنى.. تخطف الألباب بعدما أتمت حفظ القرآن الكريم في شهر واحد
٠٢:٤٩:٥٩ ص، الإثنين، ١٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تقدمت جمعية “اقرأ الخيرية” بخالص التهنئة من أعماق القلوب إلى الطفلة جنى أدهم عاشور، من قطاع غزة، لإتمامها حفظ كتاب الله العزيز كاملا.

وانتشر خبر الطفلة جنى على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، وأصبحت حديث جماهير التواصل الاجتماعي ، حيث أتمت  الطفلة جنى التي أتمت حفظ الكتاب في شهر واحد.

كما دعا الجميع للطفلة جنى أن يوفقها الله جلا وعلا، وأن يجعل القرآن لها ذخرا لها ولواليدها، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين.

الكلمات الدلالية:
الطفلة جنى القرآن الكريم تحفظ الكتاب نفع الله بها

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