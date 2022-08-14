صديق سلمان رشدي يكشف آخر تطورات حالته الصحية

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كشف صديق الكاتب سلمان رشدي، تطورات جديدة عن حالته الصحية وذلك بعد يوم من تعرضه للطعن في نيويورك.

ورفع الأطباء عن “رشدي” جهاز التنفس الصناعي، وبات قادرًا على التكلم، وذلك بعد يوم من تعرضه للطعن في نيويورك، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

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وكتب الكاتب آتيش تيسير، زميل سلمان رشدي، على “تويتر”: “رفع عنه جهاز التنفس الصناعي ويتحدث (ويمزح)”.

كان وكيل أعمال رشدي، أندرو وايلي، قال إن الكاتب وضع على جهاز التنفس الاصطناعي، وإنه “من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قطعت أعصاب ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف”.

كان الكاتب سلمان رشدي، صاحب “آيات شيطانية” تعرض للطعن بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في معهد تشوتاوكوا للآداب بغرب ولاية نيويورك يوم الجمعة، على يد هادي مطر البالغ من العمر 24 عامًا، والذي أسند المدعي العام في مدينة تشوتاوكوا تهمة الشروع في القتل له.

من جانبه، تقدم محامي هادي مطر ـ المتهم بطعن الروائي سلمان رشدي، وهو شاب أمريكي من أصول لبنانية، يبلغ من العمر 24 عامًا ـ بالتماسٍ، يقر ببراءة موكله، نيابة عنه، خلال جلسة استماع للمحاكمة.

ومثل مطر أمام محكمة نيويورك، مرتديًا سترة باللونين الأسود والأبيض وكمامة بيضاء، فيما كانت يداه مقيدتين أمامه، بحسب “أسوشيتد برس.

واتهم مطر، وهو من فيرفيو بولاية نيوجيرسي، بالاعتداء على رشدي، يوم الجمعة، فيما قال ممثلو الادعاء، السبت، إن مطر وجهت إليه تهمة الشروع في القتل والاعتداء.