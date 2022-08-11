خدمة اليوم.. 4 خطوات للحصول على إذن فسح جمركي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الحصول على إذن فسح جمركي، حيث أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن من دراسة طلبات فسح الأجهزة المقدمة فنيًا وإرسال الرأي الفني للجمارك، وذلك من خلال عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – من شريط الارتباط الأفقي في صفحة نظام تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، اختر الخدمات الإلكترونية.

2 – اختر إذن فسح جمركي.

3 – أدخل كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالشحنة “المعلومات الأساسية ومعلومات الطلب ومحتويات الشحنة والمرفقات والتعليقات”.

4 – اضغط على تقديم الطلب. تظهر رسالة تؤكد أنه تم تقديم الطلب بنجاح، وتعرض الرقم الخاص بالطلب المُقدم.

* المتطلبات:

1 – أن يكون الجهاز معتمدًا.

2 – بعض الأجهزة تتطلب شهادات خاصة أو فحص الهيئة، أو الحصول على رخصه، أو تخصيص ترددات لاستخدامه.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “00966114618000 – 19966 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني. info@citc.gov.sa

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