سفارة المملكة بالنمسا تشكر البطل عسكر الهاجري.. ماذا فعل؟

تواصل – فريق التحرير

وجهت سفارة المملكة في فيينا الشكر للمواطن عسكر الهاجري على شجاعته وإنقاذه رجلاً وابنته من الغرق في إحدى البحيرات.

وقالت السفارة في تغريدة عبر “تويتر”: تود السفارة أن تشكر المواطن عسكر الهاجري على تصرفه الشجاع في وقت سابق من هذا الأسبوع، أثناء زيارة في منطقة هالستات، حيث رأى رجلاً وابنته يغرقان فغطس في البحيرة لإنقاذهما.. نقدم امتناننا لهذا البطل”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيامه واثنين من أقاربه بإنقاذ طفلة ووالدها من الغرق في بحيرة في إحدى قرى النمسا، وتحول بعدها المواطن عسكر الهاجري إلى “بطل”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. سفارة المملكة بالنمسا: نتابع ملابسات الحادث المروري لعائلة سعودية في مقاطعة ⁧تيرول⁩