مستشار خادم الحرمين أمير مكة يقدم تعازيه في وفاة عفاف فلمبان ولينا طه

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قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، تعازيه ومواساته لذوي الدكتورة عفاف فلمبان و لينا طه، اللاتين توفيتا أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق في جدة.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة على موقع “تويتر”، العزاء، حيث سأل الله أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه ومواساته لـ عبيد العبدلي في وفاة أبنائه (عبدالله وأحمد وخالد) والذين قضوا غرقاً في محافظة القنفذة، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.