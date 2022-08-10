أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الأربعاء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

للوصول لـ 30 مليون معتمر سَنَوِيًّا… المملكة تتيح العمرة للتأشيرات السياحية من 49 دولة

في خطوة جديدة تهدف لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030، أتاحت الرياض تأدية العمرة لأصحاب التأشيرات السياحية من 49 دولة.. اقرأ المزيد هنا :

حكاية فاتورة مياه بـ 400 ألف ريال في الدمام.. والجهات المختصة تتخذ هذا القرار (فيديو)

رصدت قناة الإخبارية تداعيات معاناة أسرة في الدمام بسبب فاتورة المياه التي وصلت قيمتها إلى 400 ألف ريال.. المزيد هنا :

بعد ساعات.. «التعليم» تعلن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين عبر هذا الرابط

ينتظر آلاف المعلمين والمعلمات، إعلان وزارة التعليم لنتيجة النقل الداخلي، والتي من المنتظر أن يتم إعلانها بعد ساعات. المزيد هنا :

ماذا تعرف عن رقم حساب المواطن المجاني؟ .. إليكم التفاصيل كاملة

أعلن برنامج حساب المواطن أنه تم وضع رقم مجاني للمواطنين، لتقديم الدعم اللازم والرد على استفسارات جميع المستفيدين.. المزيد هنا :

تصريح عاجل لـ “الصحة العالمية” حول انتشار جدري القرود.. ما الأمر؟

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الفيروس المسبب لمرض جدري القرود ينتقل بين البشر ولا علاقة للقرود به.. المزيد هنا :

“الدفاع المدني” يُحذر: أمطار غزيرة على هذه المنطقة حتى صباح الغد

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا، بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد، من فرص .. المزيد هنا :

احذروا من هذا الخطأ.. «حساب المواطن» يعلن حذف عدد من المستفيدين ويكشف السبب

أعلن برنامج حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إيداع 3.6 مليارات ريال مخصصة.. المزيد هنا :

يصل لـ50% من قيمتها..صدور الموافقة على فرض مقابل مالي لاستيراد هذا النوع من المركبات

صدرت الموافقة على فرض مقابل مالي باسم “مقابل استيراد مركبة”، يطبق على استيراد المركبات الخفيفة.. المزيد هنا :

غرامة 100 ألف ريال… قرار بتعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.. المزيد هنا :

5 أسباب تجعل العصائر الطبيعية “ضارة” على الإنسان

تحتوي الفواكه الطازجة على عناصر غذائية ومعادن وفيتامينات، يحتاجها جسم الإنسان، لكن تجعل العصائر الطبيعية “ضارة” على الإنسان.. المزيد هنا :