4 نصائح مهمة لحماية الأطفال من الغرق في المسابح

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وجهت مدينة الملك سعود الطبية نصائح مهمة للوقاية من حوادث غرق الأطفال في المسابح.

وقالت سعود الطبية، عبر حسابها في “تويتر”: “تكثر في الصيف ممارسة رياضة السباحة لدى فئات مختلفة من الأعمار.. ولكن يجب علينا الحرص ومراقبة الأطفال والتأكد من توفر كافة وسائل السلامة

وأضافت أنه يمكن منع حوادث غرق الأطفال من خلال التالي:

– احرص على مراقبة الأطفال قرب المسبح

– تأكد من توفر أدوات السباحة الآمنة للأطفال

– تعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل

– تأكد من وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح

قواعد السلامة عند السباحة التي يجب على الأطفال معرفتها

– لا تسبح وحدك

– لا تدفع أحدا أو تقفز أثناء السباحة

– لا تغوص في الماء حتى تتأكد من عمقه

– تأكد من عدم وجود أي مخاطر تحت الماء

– تعرف على ما يجب فعله في حالة الطوارئ