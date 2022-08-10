نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية لعام 1444هـ

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أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني عن نتائج الترشيح الأولي للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية.

لمعرفة النتائج اضغط هنا

و من المنتظر ان تعلن كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج الحرس الوطني لكل الطلاب من حملة الشهادة الثانوية الذين تم تسجيلهم في العام الدراسي 1444هـ.

وكما هو معمول به في وقت سابق تنشر لجنة القبول والتسجيل التابعة لوزارة الحرس الوطني أسماء المقبولين في كلية الملك خالد العسكرية من خريجي الثانوية العامة بالمملكة في الأيام القليلة المقبلة.

وبمجرد ظهور النتائج يتمكن جميع المترشحين من معرفة نتائجهم إلكترونيًا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق جميع الخطوات التالية:

أولا: في البداية قم بالدخول على رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1444

ثانيا: في الخطوة الثانية اضغط على خيار “نتائج الترشيح الأولى” وسوف تجده في القائمة الرئيسية للموقع.

ثالثا: إدخال رقم طلب الطالب الذي تلقيته عند التقديم للمرة الأولى، ثم انقر بشكل مباشر فوق عرض.

رابعا: ثم تأتي مرحلة اختيار “عرض نتائج القبول الأولية”.

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444

للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لعام الدراسي الحالي 1444-2022 يجب على الطالب ان يحوز على العديد من الشروط من أجل أن يلتحق بالكلية وجاءت كما يلي:

ـ الجنسية ومن أب وأم يحملون جنسية المملكة.

ـ أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية أو في مناهج خاصة بها وألا يقل التراكمي لمجموعه عن 80%.

ـ سجل جنائي سليم

ـ يتمتع بحسن السير والسلوك.

ـ لا يكون متزوج من أجنبية.

ـ أن يكون عمره بين 17 و22 سنة.

ـ حاصل على الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 1444

ـ ألا تقل درجات اختبار القدرات للكلية عن 60 درجة.

ـ كذلك ألا تقل درجات الاختبار التحصيلي عن 60 درجة.

ـ اجتياز اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بنجاح

ـ أن يجتاز الاختبارات الطبية بنجاح

ـ اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية والاختبار التحريري نجاح.

ـ الطول متناسب مع الوزن (165 سم – 52 كجم) كحد أدنى و(188 سم – 95 كجم) كحد أعلى.

مزايا الدراسة في كلية الملك خالد العسكرية:

ـ سكن خاص للطلاب بتجهيزات جديدة ومتطورة

ـ يحصل الطلاب على مكافأة مالية تساوي نصف الراتب الذي يحصل عليه رتبة ملازم

ـ التكفل التام بالمصاريف الخاصة بالطلاب

ـ الرعاية الصحية المناسبة

ـ أتاحت وسائل النقل المختلفة في جميع مراحله التعليم.

ـ توفير الملابس الخاصة بالتدريبات الرياضية والعسكرية

وتسعى وزارة الحرس الوطني في المملكة لتسهيل عملية التقديم وكذلك معرفة النتائج بكل سهولة من خلال الخدمة الالكترونية التي توفرها.