الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. إحرامات الحجاج من التسليم إلى “إعادة التدوير” والاستفادة منها
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بالفيديو.. إحرامات الحجاج من التسليم إلى “إعادة التدوير” والاستفادة منها

بالفيديو.. إحرامات الحجاج من التسليم إلى “إعادة التدوير” والاستفادة منها
٠١:٢٢:٥٣ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشف المركز الوطني لإدارة النفايات، عن الجهود المبذولة لإعادة تدوير الإحرامات بعد تسلمها من الحجاج وإنتهاءً بإعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى.

ونشر “موان” مقطع فيديو على صفحته بـ”تويتر”، يرصد جمع الإحرامات من مخيمات الحجاج وفرزها ثم تعقيمها وغسلها ووضعها فى أكياس شفافة وإصلاح التالف منها.

كان تقرير لـ”قناة العربية” كشف عن مشاركة المركز في رصد كمية النفايات الموجودة بالمشاعر المقدسة بمكة المكرمة، والمدينة المنوره، للخروج بنماذج مالية وفرص استثمارية تعظم الاستفادة من تلك النفايات وإدارة الموارد بشكل أمثل .

وأضاف التقرير، أنه في كل مخيم للحجاج تم وضع حاويات لإلقاء الاحرامات فيها بعد التحلل منها، وآخرى لفرز النفايات يتم فيها فصل الاغذية عن المواد الصلبة لإعادة تدويرها واستخدامها.

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الكلمات الدلالية:
احرامات الحجاج ضيوف الرحمن موان موسم الحج 1443

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