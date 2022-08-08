الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف شاغرة
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الشروط ورابط التقديم.. مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف شاغرة

الشروط ورابط التقديم.. مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف شاغرة
١٢:٣٥:١٣ م، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي:

1- استشاري جراحة المخ والأعصاب.

* المؤهلات والخبرة:

– خبرة مهنية لا تقل عن 6 سنوات في ممارسة تخصصه بعد حصوله على الدرجة الطبية، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، والطلاقة في اللغة العربية ستكون مفيدة.

– قدرة على العمل لساعات طويلة تحت الضغط، والعزلة وعلى ارتفاعات عالية، والتنقل، وقرب حدة البصر وعدم وجود مشاكل سمعية غير مصححة.

2- طب الأسرة والمجتمع – الأنف والأذن والحنجرة.

* المؤهلات والخبرة:

– الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

– يجب أن يكون ضليعا في مجال تخصصه الفرعي، والطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا شرط أساسي.

3- استشاري التخدير.

ا* لمؤهلات والخبرة:

– خبرة مهنية لا تقل عن  ثلاث سنوات في ممارسة التخصص بعد الحصول على درجة طبية أعلى أو شهادة البورد أو الزمالة أو ما يعادلها.

– تخرج من كلية الطب المعترف بها حاصل على بكالوريوس الطب، بكالوريوس الجراحة (MBBS) أو ما يعادلها.

* طريقة التقديم:

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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