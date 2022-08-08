الشروط ورابط التقديم.. مستشفى قوى الأمن يُعلن عن وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي:
1- استشاري جراحة المخ والأعصاب.
* المؤهلات والخبرة:
– خبرة مهنية لا تقل عن 6 سنوات في ممارسة تخصصه بعد حصوله على الدرجة الطبية، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، والطلاقة في اللغة العربية ستكون مفيدة.
– قدرة على العمل لساعات طويلة تحت الضغط، والعزلة وعلى ارتفاعات عالية، والتنقل، وقرب حدة البصر وعدم وجود مشاكل سمعية غير مصححة.
2- طب الأسرة والمجتمع – الأنف والأذن والحنجرة.
* المؤهلات والخبرة:
– الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
– يجب أن يكون ضليعا في مجال تخصصه الفرعي، والطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا شرط أساسي.
3- استشاري التخدير.
ا* لمؤهلات والخبرة:
– خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة التخصص بعد الحصول على درجة طبية أعلى أو شهادة البورد أو الزمالة أو ما يعادلها.
– تخرج من كلية الطب المعترف بها حاصل على بكالوريوس الطب، بكالوريوس الجراحة (MBBS) أو ما يعادلها.
* طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).