“الدفاع المدني” يطالب بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، وذلك تزامنًا من استمرار الحالة المطرية الصيفية، والتي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، من هطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه الأيام القليلة الماضية، 10 وفيات غرقًا في مياه المستنقعات والأودية نتيجة هطول المطار وجريان السيول، ما دفع بالبعض منهم أطفال وشبان إلى محاولة الاستمتاع بهذه الأجواء وخوض مغامرة السباحة، لكن كان مصيرهم الموت، حيث زادت حالات الوفيات غرقًا في مياه المستنقعات والأودية، الأمر الذي دعا المديرية العامة للدفاع المدني، إلى إصدار تنبيه عاجل.

وأهابت المديرية بالجميع – في بيان عبر حسابها على تويتر – توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

كما حذرت من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة المحتملة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان.

وأوضح أن هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار، يستمر على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.