لليوم الثاني.. حفر الباطن الأعلى حرارة بـ 49 درجة مئوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

كما توقع خبراء الطقس، أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 49 درجة في حفر الباطن، بينما تصل إلى 47 درجة في الإحساء ورفحاء والخرج، و46 في الرياض والدمام وبريدة، و45 درجة في حائل وعرعر وسكاكا والمجمعة، و44 درجة في الدوادمي ووادي الدواسر.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 27 درجة مئوية.

يأتي هذا في الوقت الذي، تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تعرضت مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. الرياح الهابطة تقتلع الأشجار في الطائف وخبير طقس يكشف السبب

“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان.

وأوضح أن هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار، يستمر على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.