“الأرصاد” ينبه: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنورة

ونبه المركز من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساء.

أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران

كما نبّه المركز من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش ، ويدمة، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

وفي منطقة الباحة، نبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول، على محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، لافتًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وفي عسير يستمر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط، وظهران الجنوب والأمواه ورجال ألمع مراكز بلحمر وطبب وتندحة والسودة وبلسمر ومربة والشعف وبني عمر والواديين وعقبة الصماء وعقبة القرون .

استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم

يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية والجنوبية، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

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