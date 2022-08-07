الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
رغم ارتفاع الأسعار.. النفط ينهي تعاملات الأسبوع الماضي متكبدًا خسائر
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رغم ارتفاع الأسعار.. النفط ينهي تعاملات الأسبوع الماضي متكبدًا خسائر

رغم ارتفاع الأسعار.. النفط ينهي تعاملات الأسبوع الماضي متكبدًا خسائر
١١:٠١:٢٣ ص، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط الخام، بشكل محدود، نهاية الأسبوع الماضي، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، مع تراجع خام برنت 11%، كما هبط خام تكساس 8% بتأثير المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وصعدت أسعار النفط، أول أمس الجمعة، من أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا أو 0.4% إلى 94.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتًا أو 0.3% إلى 88.81 دولار للبرميل.

وتعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بسبب قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب، لكن مؤشرات على شح المعروض أبقت على استقرار الأسعار.

لكن أسعار النفط واجهت ضغوطًا هبوطية، خلال الأسبوع الماضي، بسبب قلق السوق من تأثير التضخم في النمو الاقتصادي، حيث تصاعدت مخاوف الركود عقب تحذير بنك إنجلترا من فترة ركود طويلة حيث رفع أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 1995، حسب “الاقتصادية”.

وفي سياق متصل، ذكر تقرير “ريج زون” النفطي الدولي أن أسعار النفط سجلت أكبر انخفاض أسبوعي، منذ أوائل إبريل الماضي، بسبب تزايد المؤشرات على أن التباطؤ الاقتصادي العالمي ما يحد من الطلب ويجعل الأسعار قريبة من أدنى مستوى لها في ستة أشهر.

وأوضح التقرير أن الخام الأمريكي تأثر بانخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن الطلب في حين زاد انخفاض السيولة من التقلبات كما انتعشت الإمدادات من ليبيا، ما ساعد على تقليص الفوارق الزمنية للعقود الآجلة للنفط وتخفيف الضيق في السوق.

وذكر أن تراجع الأسعار واضح بقوة في سوق النفط حيث انخفضت العقود الآجلة للبنزين 18% الأسبوع الماضي بينما يتطلع المستثمرون إلى تحسن جذري واسع في مؤشرات الطلب العالمي.

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