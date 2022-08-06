الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: