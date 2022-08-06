السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل وطريقة التقديم
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فرص

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل وطريقة التقديم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل وطريقة التقديم
١٠:٠٢:٤٦ م، السبت، ٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية: 
1- مسؤول المحتوى المحلي
المؤهلات و الخبرات:
  • درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو الأعمال أو أي مجال مشابه.
  • خبرة 8 سنوات من الخبرة في المجالات ذات الصلة بترويج المحتوى المحلي.
المسؤوليات الوظيفية
  • ضمان العمل التشخيصي الناجح لتحديد احتياجات بائعي RCU وغيرهم من كبار مستثمري العلا من حيث القوى العاملة والسلع والخدمات وتعيين نقاط دخول لدمج الاقتصاد المحلي في سلاسل التوريد الخاصة بهم.
  • تحديد قدرة السوق المحلي في العلا على توفير القوى العاملة المطلوبة والسلع والخدمات ، والعوائق التي تحول دون نمو الأعمال التجارية المحلية والتوظيف ، واقتراح الحلول.
  • تصميم وتنفيذ السياسات والمشاريع والعمليات لضمان دمج الشركات المحلية والقوى العاملة في سلاسل التوريد لبائعي RCU وغيرهم من كبار مستثمري العلا.
  • التعاون مع الإدارات الأخرى داخل الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتسهيل قطاع الأعمال المحلي وتنمية القوى العاملة.
  • تنفيذ مبادرات محتوى محلي محددة مثل تطوير دليل العلا عبر الإنترنت للوظائف المحلية والشركات والدورات التدريبية وتطوير استراتيجية المحتوى المحلي في العلا.
  • يعمل كحلقة وصل للمشاريع بين RCU والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين الآخرين.
  • القيام بأنشطة توعية أصحاب المصلحة ، وضمان الجودة العالية لمقاولي المشروع وتسليم المشاريع في الوقت المحدد.
2- مسؤول القدرات البشرية
المؤهلات و الخبرات:
  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة (يفضل الماجستير).
  • خبرة 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
المسؤوليات الوظيفية
  • قيادة وتقييم جودة البرامج المنفذة المتعلقة بالقدرات البشرية ، بالإضافة إلى ضمان امتثالها لأهداف تحسين المهارات وتحقيق أهداف التعلم والتدريب والتطوير في محافظة العلا.
  •     المشاركة في جميع الأبحاث والتقارير المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية في محافظة العلا ، بما في ذلك تنفيذ البرامج وتقييم البرامج وتشخيص احتياجات تطوير المهارات وتطوير المنصات.
  • المشاركة في تطوير الرؤية والأهداف والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية في محافظة العلا ، بما في ذلك تنفيذ البرامج وتقييم البرامج وتشخيص احتياجات تنمية المهارات.
  • اوضع السياسات والمعايير المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية في محافظة العلا ، بالإضافة إلى ضمان تنفيذها بشكل صحيح من أجل التحسين المستمر وتعزيز هذه الإجراءات والأنشطة.
  • اقيادة وتقديم أفضل الممارسات الدولية المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية ، بالإضافة إلى ضمان تنفيذها السليم واعتماد الأنشطة المناسبة وفقًا لاستراتيجيات القسم.
  • اقيادة العملية وتنفيذ إجراءات العمل القياسية وتسهيل تحقيق أهداف الإدارة.
  • اتم تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية لتحسين أداء الفريق.
  • اأداء أي واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب من قبل المدير المباشر.
طريقة التقديم
يمكن التقديم على الوظائف، ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الروابط التالية:
– مسؤول المحتوى المحلي:  اضغط هنا
– مسؤول القدرات البشرية : اضغط هنا
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