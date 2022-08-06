الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مسؤول المحتوى المحلي
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو الأعمال أو أي مجال مشابه.
- خبرة 8 سنوات من الخبرة في المجالات ذات الصلة بترويج المحتوى المحلي.
المسؤوليات الوظيفية
- ضمان العمل التشخيصي الناجح لتحديد احتياجات بائعي RCU وغيرهم من كبار مستثمري العلا من حيث القوى العاملة والسلع والخدمات وتعيين نقاط دخول لدمج الاقتصاد المحلي في سلاسل التوريد الخاصة بهم.
- تحديد قدرة السوق المحلي في العلا على توفير القوى العاملة المطلوبة والسلع والخدمات ، والعوائق التي تحول دون نمو الأعمال التجارية المحلية والتوظيف ، واقتراح الحلول.
- تصميم وتنفيذ السياسات والمشاريع والعمليات لضمان دمج الشركات المحلية والقوى العاملة في سلاسل التوريد لبائعي RCU وغيرهم من كبار مستثمري العلا.
- التعاون مع الإدارات الأخرى داخل الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتسهيل قطاع الأعمال المحلي وتنمية القوى العاملة.
- تنفيذ مبادرات محتوى محلي محددة مثل تطوير دليل العلا عبر الإنترنت للوظائف المحلية والشركات والدورات التدريبية وتطوير استراتيجية المحتوى المحلي في العلا.
- يعمل كحلقة وصل للمشاريع بين RCU والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين الآخرين.
- القيام بأنشطة توعية أصحاب المصلحة ، وضمان الجودة العالية لمقاولي المشروع وتسليم المشاريع في الوقت المحدد.
2- مسؤول القدرات البشرية
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة (يفضل الماجستير).
- خبرة 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
المسؤوليات الوظيفية
- قيادة وتقييم جودة البرامج المنفذة المتعلقة بالقدرات البشرية ، بالإضافة إلى ضمان امتثالها لأهداف تحسين المهارات وتحقيق أهداف التعلم والتدريب والتطوير في محافظة العلا.
- المشاركة في جميع الأبحاث والتقارير المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية في محافظة العلا ، بما في ذلك تنفيذ البرامج وتقييم البرامج وتشخيص احتياجات تطوير المهارات وتطوير المنصات.
- المشاركة في تطوير الرؤية والأهداف والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية في محافظة العلا ، بما في ذلك تنفيذ البرامج وتقييم البرامج وتشخيص احتياجات تنمية المهارات.
- اوضع السياسات والمعايير المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية في محافظة العلا ، بالإضافة إلى ضمان تنفيذها بشكل صحيح من أجل التحسين المستمر وتعزيز هذه الإجراءات والأنشطة.
- اقيادة وتقديم أفضل الممارسات الدولية المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية ، بالإضافة إلى ضمان تنفيذها السليم واعتماد الأنشطة المناسبة وفقًا لاستراتيجيات القسم.
- اقيادة العملية وتنفيذ إجراءات العمل القياسية وتسهيل تحقيق أهداف الإدارة.
- اتم تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية لتحسين أداء الفريق.
- اأداء أي واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب من قبل المدير المباشر.
طريقة التقديم
يمكن التقديم على الوظائف، ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الروابط التالية: