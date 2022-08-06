البيت الأبيض: تعافي بايدن من فيروس كورونا بشكل كامل

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد البيت الأبيض، اليوم السبت، أن فحوص كوفيد-19 التي أجريت للرئيس جو بايدن تحولت إلى سلبية، بعد أن ظلت إيجابية لعدة أيام.

وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في تقريره إن الرئيس الأمريكي سيظل في العزل الذاتي حتى تأتي فحوصه سلبية لمرة ثانية.

وكان بايدن (79 عاما) قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو الماضي.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي وهو ما وصفه أوكونور بأنه حالة “ارتداد” تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وباكسلوفيد عبارة عن دواء مضاد للفيروسات من إنتاج شركة فايزر ويستخدم لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر عالية مثل المرضى الطاعنين في السن.