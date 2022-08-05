بيان عاجل من “شؤون الحرمين” بشأن الأمطار في المسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير

أعلنت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، أنها في حالة تواصل مع مركز عمليات الرئاسة لمتابعة الحالة المطرية على المسجد الحرام.

وأكدت عل حسابها في “تويتر”، أن الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس، يتابع الحالة المطرية على المسجد_ الحرام ويوجه إدارات الرئاسة برفع جاهزية الاستعدادات في منظومة الخدمات حرصًا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وقبل قليل، شهدت ساحات وجنبات المسجد الحرام هطول أمطار الخير والبركة على الحرم المكي، وسط أجواء إيمانية.

وفي مقطع فيديو بثته “الإخبارية”، أوضح سعادة وفرح زوار بيت الله الذين ملأوا صحن الطواف، بالأمطار المتساقطة في جو إيماني بهيج.

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اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في الحرمين وجميع مناطق المملكة

العقوبة 10 آلاف ريال.. “الأمن العام” يُحذر من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الأمن العام، أنه يُحذر الجميع من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها، وذلك تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، وتساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة، مؤكدة في رسالة بعنوان “لا تجازف بحياتك”، أن عقوبة هذه المخالفات المرورية تصل إلى 10,000 ريال.

فيما نصحت المديرية العامة للدفاع المدني، بضرورة إتباع مجموعة إرشادات مهمة للتعامل عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، مؤكدة أنه للحفاظ على السلامة عند هبوب الرياح والعواصف الرملية الالتزام بالبقاء في المنزل، وخصوصًا للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة، مع ضرورة الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة، وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على نجران والتي صاحبها رياح قوية في سقوط أعمدة كهرباء وانقطاع التيار عن قرى وهجر وبعض محافظات المنطقة

من ناحيته، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن صور رادارات الطقس تشير إلى استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة ، مشيرًا إلى أنه هذه الأمطار تسقط على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.