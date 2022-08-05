تنبيه متقدم من “الأرصاد”: ضباب وأمطار على هذه المناطق حتى الصباح

تواصل – فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار تساقط الأمطار مع تكون حالة من الضباب الكثيف والسحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن حالة الضباب والأمطار المتوقعة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وأنها تكون – بمشيئة الله – على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل الشعيبة ثول جدة رابغ”.

2 – منطقة جازان، وتشمل” الدرب وبيش وجازان وفرسان”.

منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي”.

3 – منطقة تبوك، وتشمل “البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما”.

4 – منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة والعرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة “.

5 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “ينبع والصويدرة والعلا والعيص زلافريش والمندسة وخيبر والرايس والفقرة والمسيجيد وبدروينبع النخيل”.

وأشار المركز إلى أن حالة الضباب والأمطار المتوقعة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة صباحًا.

كما أعلن المركز أن صور رادارات الطقس تشير إلى استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة، لافتًا إلى أنه هذه الأمطار تسقط على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الأمن العام، أنه يُحذر الجميع من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها، وذلك تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، وتساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.

وأكد في رسالة بعنوان “لا تجازف بحياتك”، أن عقوبة هذه المخالفات المرورية تصل إلى 10,000 ريال.

فيما نصحت المديرية العامة للدفاع المدني، بضرورة إتباع مجموعة إرشادات مهمة للتعامل عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، حيث أوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه للحفاظ على السلامة عند هبوب الرياح والعواصف الرملية الالتزام بالبقاء في المنزل، وخصوصًا للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج.