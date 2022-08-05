“نصاب تبوك”.. حكاية الهاشتاق الذى تصدر الترند وكان حديث السوشيال ميديا

تواصل- فريق التحرير

لم يكن على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تويتر” خلال الساعات الماضية،صوت يعلو فوق صوت قصة نصاب تبوك وابنته، والذي تحول إلى هاشتاق “نصاب تبوك وابنته” وأنتشر على مواقع التواصل بشكل واسع، لتحذير الناس منهم.

تفاعل رواد مواقع التواصل

وتفاعل عدد من المغردين مع الهاشتاق، داعين الجهات المختصة والأمنية لسرعة القبض عليهما، بسبب تورط الرجل وابنته في قضايا نصب من خلال إقناع المواطنين باستثمار أموالهم في مشاريع أراضٍ وإعلانات غير حقيقية.

بيع الأراضي بدون صكوك

وقال أحد المغردين: إن “الرجل وابنته يعملون في بيع الأراضي بدون صكوك، لكنهما يقومان بإقناع المواطنين بوجود صك لكن لا يعطياه ذلك في الآخر، كما يقنعان الناس بالاستثمار معهما وتحويل 5000 ريال لهما، ثم يعيدان الأموال بعد 20 يومًا إليهم 20 ألف ريال لكن هذا نصب وتم التحذير منهم”.

نشر إعلانات عن عقارات وهمية

وكشف مغردون آخرون أن نصاب تبوك وابنته احتالا على الكثير من الأشخاص داخل المملكة وذلك من خلال نشرهم لإعلانات عن عقارات وهمية معروضة للبيع، ثم الحصول على مبالغ مالية مقابل تلك العقارات، ليكتشف من بعدها المشتري بأن العقار وهمي، ولا أصل له من الصحة.

جدير بالذكر، أن نصاب تبوك دخل إلى السجن، إلا أن ابنته دخلت إلى السجن مدة شهرين فقط، ثم خرجت وتابعت نصبها على الناس.

حساب بالتيك توك

وقالت إحدى المغردات :”إن نصاب تبوك فتح له حساب بالتيك توك وصاير يكمل كذبه ونصبه هناك، مع أنه سجن بس شكله للحين ما تاب ولا تأدب”، فيما طالب المغرودون إمارة منطقة تبوك بسرعة القبض عليهما، حتى يتم إنقاذ الناس من احتيالهما.