المناسبة والتاريخ.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز قبل 78 عامًا

تواصل- فريق التحرير

نشر حساب تاريخ آل سعود عبر تويتر صورة للملك عبد العزيز – رحمه الله – يعود تاريخها إلى قبل 78 عامًا.

وأوضح الحساب معلقا على الصورة: “الملك عبدالعزيز في صورة جميلة تم التقاطها خلال مأدبة العشاء التي أقامها للجنرال الأمريكي رالف رويس والوفد المرافق معه.”

وأشار إلى أن الصورة تم التقاطها عام 1364هـ، 1944مـ أي قبل 78 عاما.

كان حساب الملك عبد العزيز قد نشر صورة للملك المؤسس رحمه الله مع أحد أبنائه وأحد المؤرخين.

وأظهرت الصورة التي تعود لعام 1345هـ- 1925م، الملك عبد العزيز ومعه ابنه الأمير منصور أمام إحدى الخيام وبجوارهما المؤرخ جورج أنطونيوس.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة تاريخية جمعت الملك عبدالعزيز آل سعود مع ملك مصر فاروق الأول، خلال إحدى الزيارات الرسمية للملك المؤسس إلى مصر.

وأظهرت الصورة التي التقطت عام 1365هـ – 1946م، الملك عبدالعزيز في السيارة وعلى يساره يجلس الملك فاروق خلال توجههما لأداء الصلاة في جامع الأزهر.

في العام 1946 زار الملك عبدالعزيز آل سعود، مصر وكانت زيارة تاريخية بكل المقاييس، حسبما وصفت صحف القاهرة وقتها ولاقت ترحيبًا سياسيًا وشعبيًا لا مثيل له.

الزيارة تمت في يوم 7 يناير من العام 1946، وأتت استجابة من الملك عبدالعزيز لدعوة مصر لزيارتها.