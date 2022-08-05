الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الأحد.. تأكيد نتائج قبول الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض (فيديو)
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الأحد.. تأكيد نتائج قبول الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض (فيديو)

الأحد.. تأكيد نتائج قبول الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض (فيديو)
١٠:٣٠:٣٢ م، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد، اليوم، في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، نتائج القبول النهائي للطلاب والطالبات المرشحين للقبول في العام الدراسي 1444 هجرية.

وشملت النتائج جامعات الإمام محمد بن سعود، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، فضلاً عن الكليات التقنية.

ودعت اللجنة إلى تأكيد القبول عبر الدخول إلى حساب الطالب في البوابة، قبل ظهر يوم الأحد المقبل، علمًا بأنه سيتم استبعاد الطلاب والطالبات الذين لم يؤكدوا قبولهم.

كانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد، قد حددت موعد إعلان نتائج الفرز الأول لـ القبول الموحد للطلاب ليكون يوم الاثنين الموافق الأول من شهر أغسطس الحالي، وما يقابله الثالث من شهر محرم 1444 هـ.

بينما تقرر أن يكون إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات يوم الأحد الموافق 7-8-2022، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب يوم الأحد الموافق 7-8-1444.

الكلمات الدلالية:
الجامعات الحكومية الرياض القبول الإلكتروني الموحد الكليات التقنية

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