الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أستاذ القانون الجنائي: لا تُرفقوا الهوية الوطنية مع السيرة الذاتية وهذه عقوبة الاحتيال المالي (فيديو)
ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على غزة إلى 8 قتلى و40 مصابًا
عميد القبول بجامعة أم القرى: 20 ألف مقعد للطلاب هذا العام .. وغدًا الفرز الثاني للمتقدمين (فيديو)
شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على أبها وجريان السيول في حائل
توقعات بتباطؤ الدين العام في المملكة بنهاية الربع الثاني من 2022
“صحة فلسطين”: طيران الاحتلال يقتل 5 ويصيب 19 في هجوم على غزة

أحدث الأخبار

أستاذ القانون الجنائي: لا تُرفقوا الهوية الوطنية مع السيرة الذاتية وهذه عقوبة الاحتيال المالي (فيديو)

أستاذ القانون الجنائي: لا تُرفقوا الهوية الوطنية مع السيرة الذاتية وهذه عقوبة الاحتيال المالي (فيديو)
٠٧:٣٥:٢٣ م، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة، د. أصيل الجعيد، من إرفاق الهوية الشخصية في السيرة الذاتية عند التقدم لطلب الوظيفة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه يجب ألا يسمح الشخص بإعطاء بياناته لأي مجهول على وسائل التواصل الاجتماعي، وحيث يدخل أشخاص ويطلبون بيانات غير ضرورية في السيرة الذاتية، مؤكدًا أنه من الضروري جدًا عدم إرفاق رقم بطاقة الهوية في السيرة الذاتية.

وأضاف أنه عندما يطلب منك أحد الأشخاص، رقم بطاقة الهوية أو رقم جواز سفر وصورته، فإنه في هذه الحالة يكون هناك نوع من أنواع الاحتيال أو يكون ابتزازًا بمقاصد سيئة وغير محمودة العواقب.

وأكد أستاذ القانون الجنائي أن عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، هي السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين ريال.

يأتي هذا في وقت وجهت فيه وزارة التجارة، نصائح مهمة للوقاية من الوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى وجود 6 خطوات لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية كالتالي:

1 – التحقق من موثوقية المتحجر.

2 – عدم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية.

3 – عدم التعامل مع أي رابط للدفع مرسل عبر الواتس.

4 – الحذر من القيام بأي عمليات تحويلات بنكية مجهولة.

5 – التثبت من صحة التخفيضات والعروض غير النظامية.

6 – الامتناع عن إتمام أي عملية دفع تتم خارج الموقع الإلكتروني للمتجر.

الكلمات الدلالية:
أستاذ قانون الاحتيال الإلكتروني السيرة الذاتية بطاقة الهوية جواز السفر

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الشؤون الإسلامية ينعى الداعية الكويتي حسن علي الهاجري.. ماذا قال عنه؟

وزير الشؤون الإسلامية ينعى الداعية الكويتي حسن علي الهاجري.. ماذا قال عنه؟

منذ 3 أشهر
العميد عسيري: ميليشيات الحوثي لم تتجاوب مع المبادرات.. والعمليات مستمرة الليلة

العميد عسيري: ميليشيات الحوثي لم تتجاوب مع المبادرات.. والعمليات مستمرة الليلة

منذ 7 سنوات
سوريا.. الجيش الأمريكي يعترف باستهداف مسجد وقت الصلاة في إدلب

سوريا.. الجيش الأمريكي يعترف باستهداف مسجد وقت الصلاة في إدلب

منذ 5 سنوات
وزير باكستاني يوضح حقيقة امتلاكه إقامة في المملكة

وزير باكستاني يوضح حقيقة امتلاكه إقامة في المملكة

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *