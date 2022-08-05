أستاذ القانون الجنائي: لا تُرفقوا الهوية الوطنية مع السيرة الذاتية وهذه عقوبة الاحتيال المالي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة، د. أصيل الجعيد، من إرفاق الهوية الشخصية في السيرة الذاتية عند التقدم لطلب الوظيفة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه يجب ألا يسمح الشخص بإعطاء بياناته لأي مجهول على وسائل التواصل الاجتماعي، وحيث يدخل أشخاص ويطلبون بيانات غير ضرورية في السيرة الذاتية، مؤكدًا أنه من الضروري جدًا عدم إرفاق رقم بطاقة الهوية في السيرة الذاتية.

وأضاف أنه عندما يطلب منك أحد الأشخاص، رقم بطاقة الهوية أو رقم جواز سفر وصورته، فإنه في هذه الحالة يكون هناك نوع من أنواع الاحتيال أو يكون ابتزازًا بمقاصد سيئة وغير محمودة العواقب.

وأكد أستاذ القانون الجنائي أن عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، هي السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين ريال.

يأتي هذا في وقت وجهت فيه وزارة التجارة، نصائح مهمة للوقاية من الوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى وجود 6 خطوات لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية كالتالي:

1 – التحقق من موثوقية المتحجر.

2 – عدم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية.

3 – عدم التعامل مع أي رابط للدفع مرسل عبر الواتس.

4 – الحذر من القيام بأي عمليات تحويلات بنكية مجهولة.

5 – التثبت من صحة التخفيضات والعروض غير النظامية.

6 – الامتناع عن إتمام أي عملية دفع تتم خارج الموقع الإلكتروني للمتجر.