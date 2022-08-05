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الزكاة والضريبة: إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك الرقعي
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الزكاة والضريبة: إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك الرقعي

الزكاة والضريبة: إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك الرقعي
٠٢:٢٨:٠٣ م، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك الرقعي، يوم الأحد 23 محرم 1444 (21 أغسطس 2022) وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت الهيئة على حسابها في “تويتر”، أنها تشترط للدخول بالمزاد العلني لبيع “سيارات” في جمرك ميناء الرقعي، ضرورة التقيد بالضوابط والشروط الآتية:

1 – دفع تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

2 – تقتصر المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” على الحاصلين فقط على رخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.

3 – ضرورة دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

4 – دفع عمولة السعي وقدرها 2،5%، علاوة على قيمة البيع.

5 – يشترط لحضور المزاد، التسجيل المنسق لدى الجمرك.

6 – يجب على المشتري إخراج السيارة المباعة، خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد، و10 أيام للسيارات برسم الصادر، وأنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم سيتم عرضها للبيع مرة أخرى.

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الكلمات الدلالية:
الزكاة جمرك الرقعي مزاد سيارات هيئة الزكاة

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