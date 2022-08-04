الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الأولى في العالم.. منح شهادات اعتماد الأمونيا الزرقاء لـ”أرامكو” و”سابك للمغذيات”
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الأولى في العالم.. منح شهادات اعتماد الأمونيا الزرقاء لـ”أرامكو” و”سابك للمغذيات”

الأولى في العالم.. منح شهادات اعتماد الأمونيا الزرقاء لـ”أرامكو” و”سابك للمغذيات”
٠٤:٣١:٠٢ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

حصلت “أرامكو” وشركة “سابك للمغذيات الزراعية”، على أول شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء.

ومنحت شركة “تي يو في راينلاند”، وهي شركة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والتفتيش وإصدار الشهادات وفقًا للمعايير الدولية القائمة ومقرها ألمانيا، هذه الشهادات لشركة سابك للمغذيات الزراعية في الجبيل، نظير إنتاجها 37,800 طن من الأمونيا الزرقاء، ولشركة مصفاة أرامكو  الجبيل “ساسرف” المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، وذلك نظير إنتاجها 8,075 طناً من الهيدروجين الأزرق.

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وقال نائب الرئيس للكيميائيات في أرامكو ، أوليفييه ثوريل بحسب “الرياض”: “هذه الشهادات هي الأولى من نوعها في العالم وتمثّل إنجازًا كبيرًا في إطار جهودنا لتطوير حلول الطاقة النظيفة، ورفع قدراتنا لتصدير الهيدروجين والأمونيا، ويعزز هذا التقدير المستقل لعملياتنا من مكانة أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في التخلص من الكربون في قطاعات متعددة، ويشمل ذلك الطاقة، والطيران، والمواد الكيميائية، والنقل، وصناعات الأسمدة”

الكلمات الدلالية:
ارامكو الأمونيا الزرقاء المملكة سابك للمغذيات

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