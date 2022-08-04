تصعيد خطير.. الصين تُطلق صواريخ باليستية تجاه جزيرة تايوان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن الصين أطلقت صواريخ باليستية قرب مياهها الدولية.

وأوضحت أن القوات الصينية تطلق عددًا من الصواريخ في محيط جزيرة تايوان، مؤكدة أنها تدين وبشدة هذه التصرفات غير العقلانية.

وأضافت أنها تراقب محيطها بالتزامن مع أنشطة صينية غير منطقية لتغيير الوضع الراهن وزعزعة الاستقرار.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر تايواني، أن سفنًا وطائرات صينية توغلت مرات عدة داخل الخط الفاصل بين الجزيرة التايوانية والساحل الصيني.

وأكد الجيش الصيني، أنه بدأ تنفيذ ضربات دقيقة في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان ضمن تدريبات عسكرية مخطط لها مسبقًا.

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في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن المناورات العسكرية قرب مضيق تايوان تأتي ردًا على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجي، مؤكدة أن تايوان جزء من الصين والمناورات العسكرية في مضيق تايوان كانت ضرورية وشرعية.

وأشارت إلى أن الصين لن تقبل بعدم التزام مجموعة الدول السبع بمبدأ الصين الواحدة، مؤكدة أن مناوراتها العسكرية لا تشكل تهديدًا لتايوان، ومجموعة السبع تتصرف بديكتاتورية، وأنه كان يجب على مجموعة الدول السبع أن تحث واشنطن على عدم زيارة بيلوسي إلى تايوان.