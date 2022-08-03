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جامعة حائل تعلن نتائج القبول للعام القادم 1444هـ
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جامعة حائل تعلن نتائج القبول للعام القادم 1444هـ

جامعة حائل تعلن نتائج القبول للعام القادم 1444هـ
٠٢:١٢:٤٦ ص، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة حائل، مساء أمس الأربعاء، تفاصيل نتائج القبول للطلاب والطالبات للعام القادم 1444هـ.

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم قبول 10325 طالبًا وطالبة من خريجي الثانوية العامة للدراسة بها العام المقبل.

بيان جامعة حائل

وقالت جامعة حائل، في بيان لها: “تنفيذاً لقرارات مجلس شؤون الجامعات، تعلن جامعة حائل إحصائية القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في الكلية التطبيقية، للعام الجامعي ١٤٤٤هـ، والتي تؤكد اكتمال الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية والنوعية في جميع التخصصات، الصحية، والعلمية، والهندسية، والإدارية، والشريعة”.

طريقة الاستعلام عن النتائج

وأشارت جامعة حائل، إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا ).

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في سياق متصل، أوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أنه تم اكتمال الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية النوعية المستحدثة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس.

تفاصيل قبول الطلاب بجامعة حائل

وأوضحت العمادة إلى أنه تم قبول 1700 طالب وطالبة في المسار الصحي بعد زيادة الطاقة الاستيعابية له 35 % وأن أدنى نسبة قبول فيه للطالبات 76 % وللطلاب 76 % أيضًا.

وأضافت جامعة حائل أنه تم أيضا قبول 5000 طالب وطالبة في التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية بزيادة 50 % عن الطاقة الاستيعابية، فيما قبلت 2000 طالب في التخصصات الإنسانية والشريعة واللغة الإنجليزية بتقليص الطاقة الاستيعابية عن كل عام بمقدار 50 %، وذلك وفقًا لما أقره مجلس شؤون الجامعات.

وبينت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل أنه تم إكمال مقاعد البرامج النوعية في الكلية التطبيقية بفرع الجامعة بنسبة 100 %.

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