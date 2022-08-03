“الغذاء والدواء”: فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن من إحدى مقاطعات بولندا

تواصل- واس

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء حظرًا مؤقتًا على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة”Wielkopolskie “ بجمهورية بولندا.

جاء ذلك بعد إطلاع الهيئة على تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، والذي يفيد بتسجيل حالات تفشي لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة ” Wielkopolskie” بجمهورية بولندا .

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واستثنت الغذاء والدواء من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما، والتي خضعت لمعاملة حرارية تكون كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة لدى جمهورية بولندا تثبت خلو المنتج من الفيروس .