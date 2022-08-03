الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
النزاع القضائي مستمر.. “تويتر” تستعلم عن أصول “ماسك” في البنوك
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ترند وسوشيال ميديا

النزاع القضائي مستمر.. “تويتر” تستعلم عن أصول “ماسك” في البنوك

النزاع القضائي مستمر.. “تويتر” تستعلم عن أصول “ماسك” في البنوك
٠٣:٤٤:٢٣ م، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أرسلت إدارة “تويتر” عشرات من مذكرات الاستدعاء المدنية، خلال الأسبوع الجاري، إلى بنوك عالمية، لتستعلم عن أصول الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وتسعى “تويتر” لتثبت أن ماسك حاول التخلي عن تمويل صفقة استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي البالغة قيمتها 44 مليار دولار، بينما تتحرى أيضًا عن دوافعه للتراجع عن الصفقة.

وشملت المذكرات المرسلة، بنوكًا منها “مورجان ستانلي”، وأيضًا مستثمرين مشاركين في الصفقة، من بينهم وحدة تابعة لشركة “بروكفيلد” لإدارة الأصول ولمستشاري ماسك، وذلك وفقًا لمذكرات جرى تقديمها لمحكمة العدل، على مدار اليومين الماضيين.

ورفض “مورجان ستانلي” التعليق، في حين لم ترد “بروكفيلد” بعد على طلب للتعليق. كما لم يتسن الوصول إلى ممثلين عن ماسك و”تويتر”، حسب “صوت بيروت إنترناشيونال”.

وتسعى مذكرات الاستدعاء للوصول إلى وثائق واتصالات تتعلق بالصفقة وتمويلها وأي معلومات عن حسابات “تويتر” مزيفة، وكذلك تبحث عن معلومات بشأن احتمال وجود تأثير على الصفقة من التغييرات في سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا”.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك تويتر شركة تسلا نزاع قضائي بين تويتر وماسك وزارة العدل الأمريكية

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