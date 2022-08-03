نتائج القبول.. جامعة تبوك توفر فريقًا للرد على استفسارات الطلاب عبر خدمة “اسألني” (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال عميد القبول والتسجيل بجامعة تبوك، د. زيد بصفر، إن العمادة وفرت فريقًا للرد على استفسارات الطلاب عبر خدمة “اسألني”.

وأوضح بصفر أن إجراءات القبول تبدأ عقب انتهاء السنة الماضي، وتعمل الجامعة على تقييم عمليات قبول العام الماضي، فيما قدمت جامعة تبوك ورش تعريفية للطلاب والطالبات، بالتعريف بالتخصصات المتوفرة، ومن ثم تبدأ إجراءات مرحلة القبول.

وعقب تحقيق الطالب لجميع متطلبات واختبارات القبول، ثم يكون متاحًا للطالب الدخول إلى بوابة الجامعة، ثم إعلان النتائج، وإعطاء فرصة للطالب لتثبيت القبول، أو الانسحاب.

وأفاد عميد القبول والتسجيل بجامعة تبوك، د. زيد بصفر، أن العمادة وفرت فريقا بعمل على مدار 12 إلى 16 ساعة، للدعم والرد على الإجابات والاستفسارات، عبر خدمة “اسألني”.