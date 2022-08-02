مواقيت الصلاة.. هذه آخر مدينة يؤذن فيها لصلاة العشاء بالمملكة ليوم الأربعاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 5 محرم 1444 هجرية، الموافق 3 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:39 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:53 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 5 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:33

المدينة – 4:26

الرياض – 3:58

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:59

المدينة – 7:05

الرياض – 6:37

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:29

المدينة – 8:35

الرياض – 8:07