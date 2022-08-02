مواقيت الصلاة.. هذه آخر مدينة يؤذن فيها لصلاة العشاء بالمملكة ليوم الأربعاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 5 محرم 1444 هجرية، الموافق 3 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:39 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:53 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 5 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:33
المدينة – 4:26
الرياض – 3:58
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:59
المدينة – 7:05
الرياض – 6:37
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:29
المدينة – 8:35
الرياض – 8:07