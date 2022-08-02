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ارتفاع محدود في أسعار النفط.. وترقب اجتماع “أوبك” غدًا

ارتفاع محدود في أسعار النفط.. وترقب اجتماع “أوبك” غدًا
١٢:١٤:٠٣ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد سقوط مفاجئ أمس لأسعار النفط بأكثر من 6% قبل أن تقلص جانبًا من تلك الخسائر، عادت أسعار النفط اليوم لتسجل ارتفاعات محدودة، بينما لا تزال دون مستويات الـ 100 دولار للبرميل.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 0.3% أو ما يعادل 0.25 سنت في البرميل بعد النزول إلى مستويات قرب الـ 92 دولارًا للبرميل في وقت سابق.

وارتفع خام برنت القياسي طفيفًا في حدود 0.2% ليرتد أعلى مستويات الـ100 دولار للبرميل عند 100.3 دولار، بينم نزل في وقت سابق إلى مستويات قرب الـ 98 دولارَا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الاثنين، بعد بيانات اقتصادية أثارت القلق حيال ركود الاقتصاد العالمي، وانخفض خام نايمكس الأمريكي بنحو 4.8%، وتراجع خام برنت في حدود 4%.

تترقب أسواق النفط اجتماع أوبك+ بلس غدًا الأربعاء وسط آمال أمريكية في أن تدعم المملكة مساعي واشنطن في زيادة الإنتاج لتهدئة ارتفاعات الأسعار التي كانت أحد أسباب ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

بيد أنه وفي المقابل تؤكد المملكة، اللاعب الأكثر تأثيرًا في سوق الطاقة، أنها فعلت ما يمكنها بشأن زيادة الإنتاج، وأن قرار أي زيادة لن يأتي إلا بالتنسيق مع كافة الأطراف متجاهلة الضغوط الأمريكية.

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