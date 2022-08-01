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بالفيديو.. جريان سيل «شعيب الخويش» جنوب المجمعة
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محليات

بالفيديو.. جريان سيل «شعيب الخويش» جنوب المجمعة

بالفيديو.. جريان سيل «شعيب الخويش» جنوب المجمعة
٠٢:٣١:٣٤ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيل شعيب الخويش في بلدة جوي جنوب محافظة المجمعة، مساء أمس الإثنين.

وأظهر المقطع، الذي نشره د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، جريان السيول بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

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أمطار أمطار غزيرة سيل شعيب الخويش سيول شعيب الخويش

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