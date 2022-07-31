وزير الصناعة يدعو إلى الاهتمام بالمنتجات الوطنية وتمكين أبناء الوطن

تواصل – واس:

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات، بندر بن إبراهيم الخريف، عددًا من متاجر التجزئة الكبرى في المملكة التي خصصت منصات ومواقع لعرض السلع الوطنية المطبقة لهوية “صناعة سعودية”.

وتعاونت هيئة تنمية الصادرات مع هذه المتاجر، لتعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات الوطنية عبر توجيه القوة الشرائية نحوها، وذلك تحت مظلة برنامج “صنع في السعودية”.

وطالب الوزير مسؤولي هذه المتاجر على الاهتمام بالمنتجات الوطنية ومنحها الأولوية، وإعطائها المكانة التي تليق بها، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وبنات الوطن وتمكينهم.

وشملت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية 3 من كبرى متاجر الأغذية والسلع الاستهلاكية، التي تمتلك عددًا من الفروع ونقاط البيع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية سيتم الاستفادة من منصاتها ومساحتها بشكل مرحلي وعبر جميع الفروع للوصول إلى المزيد من العملاء.

وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود برنامج “صنع في السعودية” الذي يهدف إلى رفع قيمة ومكانة السلع الوطنية في الأسواق المحلية من خلال تقديم العديد من الجهود التسويقية والترويجية المقدمة للشركات الوطنية الأعضاء المسجلة في البرنامج، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 1500 شركة، وأكثر من 7000 منتج مُسجّل منذ إطلاقه في مارس 2021.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير إن “الصادرات السعودية” ممثلةً ببرنامج “صنع في السعودية” تسخّر إمكاناتها لإبراز المنتج الوطني عبر إيجاد الفرص التسويقية المناسبة له دوليًا ومحليًا، ونسعد بتعاون القطاع الخاص في الاعتزاز بالصناعات الوطنية وتسخير الإمكانيات لتوجيه القوة الشرائية نحوها.