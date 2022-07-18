الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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نداء من سفارة المملكة في المغرب لجميع المواطنين

نداء من سفارة المملكة في المغرب لجميع المواطنين
٠٥:٣٢:١٠ م، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المغرب، جميع المواطنين الموجودين على الأراضي المغربية، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الحرائق.

وأهابت السفارة إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية في المغرب، كما نشرت أرقام للتواصل مع السفارة للاستعلام عن أي أمر يخص المواطنين.

وقالت السلطات المغربية إنها تمكنت من إخماد حرائق الغابات شمال البلاد التي اندلعت قبل خمسة أيام في مناطق تازة والعرائش ووزان، في حين تواصل جهودها لإخماد حرائق أخرى قرب العرائش وتطوان وشفشاون.

وقال بيان للوكالة الوطنية للمياه والغابات إن هذه الحرائق تتزامن مع “الجفاف الاستثنائي وموجة الحرارة التي تشهدها المملكة، حيث تشهد العديد من غابات شمال المملكة اندلاع حرائق كثيفة”.

وأضافت الوكالة أنها: تواصل مختلف فرق مكافحة حرائق الغابات التابعة لعدة قطاعات ومؤسسات، وفق استراتيجية مضبوطة، ضمان فعالية التدخل الجوي والبري رغم ارتفاع درجات الحرارة ووعورة التضاريس، وهبوب الرياح”.

الكلمات الدلالية:
إطفاء المغرب حرائق سفارة السعودية

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