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قريبًا.. إزلة فنادق «ريع بخش» في مكة لهذا السبب

قريبًا.. إزلة فنادق «ريع بخش» في مكة لهذا السبب
١٠:٣٥:٢٥ ص، الإثنين، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أنها بدأت في ترقيم الفنادق الواقعة في حي ريع بخش بطريق عمر بن الخطاب، وذلك تمهيدًا لإزالتها.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تشير إلى أن هذه الإزالات ستكون ضمن مشروع إزالة وتطوير حي الكدوة، الذي سبق أن أعلنته الهيئة سابقًا.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الترقيم الخاص بالإزالة كان للفنادق التي تقع على طريق عمر بن الخطاب، المنطلق من الحرم المكي باتجاه حي كدي، حسب “عكاظ”.

وأكدت أنه من المقرر أن تستأنف أعمال الإزالة في منطقة الكدوة العشوائية، ابتداء من شهر محرم القادم، بمساحة إجمالية لمنطقة التطوير تصل إلى أكثر من 600 ألف م2.

وفي وقت سابق، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن تنفيذها أعمال إزالة للأحياء العشوائية، والتي يبلغ عددها 34 حياً وفق المواعيد المعلن عنها سابقًا، وأن الإزالة شملت في مارس الماضي، أحياء:

1 – النزهة.

2 – السلامة.

3 – مدائن الفهد 2.

وأكدت إمارة مكة أن لجنة العشوائيات بجدة كانت قد أوقفت أعمال الإزالة في شهر ‫رمضان، وأنها استأنفت أعمال الإزالة لـ 14 حيًا المتبقية وهي:

1 – بني مالك.

2 – الورود.

3 – مشرفة.

4 – الجامعة.

5 – الرحاب.

6 – العزيزية.

7 – الروابي.

8 – الربوة.

9 – المنتزهات.

10 – قويزة.

11 – العدل.

12 –  الفضل.

13 – أم السلم.

14 – كيلو 14 الشمالي.

الكلمات الدلالية:
إزالة العشوائيات جدة فنادق ريع بخش مكة المكرمة

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