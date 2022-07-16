الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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صحة

خلاق دقائق معدودة.. مشروب شهير يضبط نسبة السكر في الدم

خلاق دقائق معدودة.. مشروب شهير يضبط نسبة السكر في الدم
٠٢:١٣:٢٨ ص، الأحد، ١٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن مشروب لذيذ يمكن أن يساعد في ضبط نسبة سكر في الدم، وهو مشروب عصير الرمان.

الدراسة التي نُشرت في مجلة Current Developments in Nutrition، بحثت في آثار تناول جرعة واحدة من عصير الرمان سعة ثمانية أونصات على مستويات السكر في الدم.

وأجرى الباحثون على 21 فردا يتمتعون بوزن صحي و”طبيعي”، وتم إخبار هؤلاء المشاركين بشكل عشوائي بشرب الماء وعصير الرمان ومشروب قائم على الماء لمطابقة محتوى السكر في عصير الرمان.

ووجدت الدراسة، أن تناول الماء لم يغير مستويات السكر في الدم لدى أي مشارك، بينما حقق عصير الرمان نتائج مذحلة، وتعرض أولئك الذين يعانون من انخفاض الأنسولين في الدم أثناء الصيام لانخفاض “كبير” في غلوكوز الدم لديهم خلال 15 دقيقة.

وبنيت الدراسة أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان “من المحتمل” أن تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البشر.

يذكر أن الرمان يحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي العصير لونه المميز، وهذه الأشياء الجيدة غنية بمضادات الأكسدة، ويوضح إحدى الأبحاث أن مضادات الأكسدة قادرة على الارتباط بالسكر وتمنع التأثير الكبير على مستويات الأنسولين لديك.

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