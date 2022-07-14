‏أستاذ أمراض قلب: شحم الحيوانات مصدر ممتاز للطاقة ولا يضرك إذا توفرت 3 شروط

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فجر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مفاجأة بشأن الشحم الحيواني.

وقال النمر، عبر حسابه بتويتر: إن “الشحم الحيواني (خروف، مفرود، عجل) مصدر ممتاز للطاقة ولا يضرك إذا توفرت الشروط الثلاثة:

1- ألا يكون عندك زيادة في الوزن.

2- ألا يكون عندك ارتفاع في الكولسترول والدهون الثلاثية.

3- تمارس الرياضة بشكل يومي.

الشحم الحيواني (خروف،مفرود،عجل)مصدر ممتاز للطاقة ولايضرك..اذا توفرت الشروط الثلاثة:

١.ماعندك زيادة في الوزن

٢.ماعندك ارتفاع في الكلسترول والدهون الثلاثية

٣.تمارس الرياضة بشكل يومي. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) July 13, 2022

ووصف النمر خلطة لحماية شرايين القلب، عبارة عن (30 دقيقة يوميًا رياضة + الإكثار من الخضروات الفواكه + تقليل الملح + عدم السمنة + مراقبة السكر والضغط والكولسترول + عدم التدخين + عدم شرب الخمر + الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي).

كان الدكتور خالد النمر قد حذر من أن هناك مقطع فيديو جديد منتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيه توجيه لمرضى القلب بالمداومة على “خلطة حارة” معينة لإنعاشهم وتنظيف شرايين القلب لديهم.

وعلى صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، أكد الدكتور خالد النمر أن هذه “الخلطة الحارة” عبارة عن خلطة من الحوارق!! الزنجبيل والثوم والفلفل الأحمر والبصل وزيت الزيتون لتسليك شرايين القلب وتنظيفها من الكولسترول!!

وشدد الدكتور خالد النمر أن هذه الخلطة الحارة، ما هي إلا إشاعة قديمة، موضحًا أنها تتجدد الدعوة إليها بين حينٍ وآخر، ومؤكدًا أن نتائج هذه الخلطة عارية عن الصحة تمامًا.